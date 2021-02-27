حكم دولي يقترب من إدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش .. تعرف عليه

يقترب الحكم الدولي محمود البنا من إدارة مباراة النادى الأهلي أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا الأحد فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏

بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع وذلك ضمن البرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏