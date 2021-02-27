بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يهزم ليدز بهدف أنور غازي

حقق فريق أستون فيلا، فوزًا هامًا على ليدز بهدفا دون رد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل أستون فيلا ضد ليدز يونايتد، تواجد اللاعب المصرى أحمد المحمدى الذى شارك في المباراة كاملة وحصل على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء. ويحتل أستون فيلا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن ليدز يونايتد الذي يتواجد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بينما يعتلي مانشستر سيتي قمة ترتيب البريميرليج برصيد 62 نقطة.

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