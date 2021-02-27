خسر فريق الأهلي من مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الدقيقة 49 سجل سلطان مندش هدف الأهلي الوحيد.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الفيصلي في الدقيقة 82، بداعي وجود لمسة يد على محمد آل فتيل لاعب فريق الأهلي.
وأضاف لاعبو فريق الفيصلي الهدف الثاني في شباك الأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها محمد الصيعري برأسية قوية، أبعدها محمد العويس لتعود مجددًا إلى الصيعري ليسددها ببراعة في الشباك، في الوقت القاتل بالدقيقة 92.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري السعودي.. بهدف +90 الفيصلي يسقط الأهلي بهدفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.