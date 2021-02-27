غدا.. الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة الترجي

تقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدًا الأحد، لإجراءات المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويأتي هذا قبل سفر الفريق الأبيض إلى تونس الأربعاء المقبل استعدادا لخوض المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 6 مارس.

وكان من المفترض أن تتم إجراءات المسحة الطبية يوم الإثنين أي قبل سفر الزمالك إلى تونس بـ 48 ساعة.

ولكن نظرًا لارتباط الزمالك بخوض مباراة وادي دجلة في نفس اليوم، تقرر أن يكون موعد المسحة الأحد بدلًا من الإثنين.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين على ستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري العام.