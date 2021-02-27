بعد الإصابة.. أحمد ياسر ريان يخضع لعملية جراحية في المرفق

أجرى أحمد ياسر ريان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار له من النادي الأهلي، جراحة في مرفق اليد، مساء اليوم السبت، بأحد مستشفيات القاهرة.

."ونشر أحمد ياسر ريان، صورة، عبر حسابه على "انستجرام"، بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد، وعلق عليها: "الحمد لله"

ونجح أحمد ياسر ريان، في الوصول للهدف السادس له هذا الموسم، بقميص سيراميكا، من أصل 13 مباراة لعبها في الموسم الجاري مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.