ننشر آخر تدوينة للاعبة منتخب مصر قبل وفاتها بالسرطان

نشرت الراحلة هند عادل لاعبة منتخب مصر للكرة النسائية تدوينة قبل وفاتها بخمسة أيام عبر تويتر تتنبأ خلال تواجدها فى العناية المركزة باقتراب رحيلها. وينشر دوت الخليج آخر تدوينة للراحلة هند عادل التى جاءت على النحو الآتي: أنا فى العناية وفعلا خلاص بفقد الأمل ياريت الكل يسامحني .. استودعكم الله. وتوفيت هند عادل الشهيرة بـ"هند زبادى"، لاعبة نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية منذ ساعات بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم. ونشرت الصفحة الرسمية للكرة النسائية على فيس بوك تدوينة جاءت فيها: بكل الحزن والوجع والامتثال لحكمته، تلقينا منذ قليل نبأ وفاة لاعبة الطيران والمنتخب السابقة البشوشه هند عادل "زبادي"، إنا لله وانا إليه راجعون". وأضافت الصفحة: نعزي أنفسنا ونعزي أسرة الكرة النسائية، ونسال الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، البقاء والدوام لله".

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