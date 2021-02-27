عودة حسين الشحات .. ومحمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش

أنهي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة ليلة المباراة مع لاعبيه منذ قليل؛ استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد باستاد الأهلي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني عن قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.

وكشف موسيماني خلال المحاضرة مع ملامح تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة طلائع الجيش والذي سيضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود وحيد واليو ديانج( حمدي فتحي ) و عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وجونيور أجايي ومحمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء مصطفي شوبير ومحمود كهربا ووالتر بواليا وايمن أشرف وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وسعد سمير.