أوساسونا يخطف فوزا مهما من ألافيس في الدوري الإسباني

حقق أوساسونا فوزا هاما على ألافيس بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإسباني.

وسجل كيكي بارخا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77 من زمن المواجهة.

ورفع أوساسونا رصيده إلى النقطة 28 في المركز 12، بينما توقف رصيد ألافيس عند النقطة 22 في المركز 17.

وشهدت الجولة ذاتها فوز برشلونة بثنائية على إشبيلية، مساء اليوم أيضا، كما شهدت مباراتي ليفانتي أمام بلباو وإيبار أمام هويسكا التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الـ 25 مساء غد الأحد، وتختتم الجولة يوم الإثنين المقبل، بمباراتي فياريال أمام أتليتكو مدريد، وريال سواسيداد أمام ريال مدريد.