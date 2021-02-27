صدمة جديدة.. ثبوت إيجابية 3 عينات منشطات للاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، عن ثبوت إيجابية 3 عينات منشطات للاعبي المنتخب الوطني. ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي ثبوت إيجابية عينات كل من، سارة عبد الرحمن وشيماء جمال ماجد وإسلام أحمد زين. وكانت العينات قد ثبتت إيجابيتها في وقت سابق، وطلب اللاعبون إعادة تحليل العينة الثانية لتأتي إيجابية. وقرر الاتحاد الدولي إيقاف اللاعبين بشكل مؤقت لحين صدور العقوبة المخصصة لكل منهم.

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