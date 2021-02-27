صدمة جديدة.. ثبوت إيجابية 3 عينات منشطات للاعبي المنتخب الوطني لرفع الأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، عن ثبوت إيجابية 3 عينات منشطات للاعبي المنتخب الوطني.
ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي ثبوت إيجابية عينات كل من، سارة عبد الرحمن وشيماء جمال ماجد وإسلام أحمد زين.
وكانت العينات قد ثبتت إيجابيتها في وقت سابق، وطلب اللاعبون إعادة تحليل العينة الثانية لتأتي إيجابية.
وقرر الاتحاد الدولي إيقاف اللاعبين بشكل مؤقت لحين صدور العقوبة المخصصة لكل منهم.
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