عمرو وردة يشارك في خسارة باوك أمام أستيراس في الدوري اليوناني

شارك عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، في خسارة فريقه أمام أستيراس تريبوليس، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري اليوناني.

وشارك عمرو وردة في المباراة حتى الدقيقة 83 ولم يسجل أو يصنع هدفا بالمباراة.

وحرمت العارضة عمرو وردة في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وافتتح سيتو باسكوال التسجيل لـ أستيراس في الدقيقة 37، وأضاف لويس فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وقلص أندريا زيفكوفيتش النتيجة لباوك، وسجل هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 84.

وتوقف رصيد باوك عند النقطة 46، فيما رفع استيراس رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس.