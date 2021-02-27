احتفالات أسطورية للاعبات سلة الأهلي بعد التتويج بلقب كأس مصر

توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي بالأهلي بكأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 82-80، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

وعبر علي هاشم، المدير الفني عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر، بعد التغلب على فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بنتيجة 82-80.

وقال علي هاشم إن اللاعبات نجحن في تقديم مباراة قوية، في ظل الرغبة الكبيرة في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف أن شخصية الأهلي ظهرت بشدة خلال المباراة، خصوصًا في اللحظات الأخيرة ليتمكن الفريق من حسم اللقب، مشددًا على أن الفريق يستحق التتويج البطولة بعدما نجح في مواصلة عروضه القوية حتى النهاية والتتويج باللقب.

وتابع المدير الفني أن الحصول على البطولة يعد إنجازًا كبيرًا. مضيفا أن الفريق لن يتنازل عن التتويج بكل البطولات هذا الموسم، خصوصًا أنه يتصدر بطولة الدوري.

واختتم حديثه مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا طوال الموسم، وقدمت اللاعبات أفضل ما لديهن، وكذلك أعضاء الجهاز الفني الذين بذلوا مجهودًا جبارًا مع الفريق هذا الموسم.

فيما أكدت دينا عمرو، قائدة الفريق أن الروح القتالية التي تحلّى بها الفريق كانت كلمة السر في العودة بالنتيجة، وتحقيق الفوز في المباراة، خصوصًا بعد رؤية كأس البطولة في منصة التتويج، الأمر الذي كان بمثابة أكبر حافز للاعبات من أجل تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة، وقالت أن الفريق تغلب على الصعوبات التي واجهته على مدى الموسم، خصوصًا الإصابات التي ضربت عددًا من العناصر الرئيسية إلا أن الأهلي دائمًا بمن حضر.

وتعهدت عمرو بعدم التفريط في أي بطولة هذا الموسم، وأن الفريق جاهز للمنافسة على بطولة الدوري، والمرتبط، والبطولة الإفريقية.

فيما كشفت جنة مصطفى أن الفريق تفوق على منافس قوي، يضم العديد من العناصر المتميزة وجهازًا فنيًّا متميزًا، إلا أن فريق الأهلي خاض المباريات النهائية تحت شعار لا بديل عن الفوز.

وقالت أن الجهاز الفني، بقيادة علي هاشم، عقد العديد من الجلسات مع اللاعبات، وطالبهن بالتركيز الشديد وحسم المباراة والتتويج باللقب، مؤكدة أن روح الفريق التي تجمع الجهاز الفني واللاعبين كلمة السر في التتويج بالألقاب.

ووجهت اللاعبة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير على دعمهم المستمر للفريق خلال الموسم، مؤكدة أن اللاعبين والجهاز الفني تعاهدوا على حصد كل الألقاب.

وقالت فريدة وائل، أن مواجهة سبورتنج كانت قوية وحافلة بالندية، إلا أن الأهلي خاضها تحت شعار لا بديل عن الفوز وحسم اللقب، مشيرة إلى أن الفريق حقق لقب الكأس عن جدارة.

وأضافت إن الجهاز الفني بقيادة علي هاشم، طالبهم بالتركيز وحسم البطولة، وهو ما تحقق في النهاية.

فيما قالت النجمه ثريا محمد، أن الفريق خاض المباراة بشكل جيد منذ البداية، أمام منافس قوي يضم عناصر متميزة في مختلف المراكز، مؤكدة أن الفريق لديه طموح في حسم البطولة لتكون دافعًا قويًّا للفوز بجميع البطولات القادمة.

وأضافت الفريق يسير بخطى ثابتة بعد التتويج بثاني ألقاب الموسم بعد الفوز بالسوبر، مشيرة إلى أن عودة المصابين للفريق تمثل إضافة قوية للفريق في المنافسات المقبلة.

واختتمت لاعبة الأهلي حديثها بالتأكيد أن تعليمات الجهاز الفني بقيادة علي هاشم تمثلت في ضرورة التحلي بروح الأهلي للعودة في النتيجة وتحقيق الكأس، وهو ما حدث، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة.

وقالتة نور علي، لاعبة الفريق أن الفوز جاء بعد أوقات صعبة في المباراة، شهدت منافسات قوية، وأسفرت عن مفاجآت عديدة في فترات المباراة، مما منح الفوز أهمية كبيرة، مشيدة بالتركيز والالتزام الذي ظهر عليه الفريق طوال مباريات البطولة.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن الفريق كان لديه إصرار كبير على الفوز بالبطولة، مؤكدًا أن الروح القتالية وراء التتويج باللقب.

ووجهت الشكر إلى كل من ساندها خلال فترة الإصابة، وكذلك الجماهير، مؤكدة أنهم يستحقون الفرحة وإهداءهم لقب البطولة.

وكانت نور تعرضت لإصابة كسر مضاعف وأجرت على أثرها عملية جراحية، قبل أن تخضع لفترة تأهيل وعلاج طبيعي ومن ثم العودة والمشاركة في نهائي كأس مصر مساء اليوم.

فيما أكدت الأمريكية كايلا ثورنتن، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي، أكدت أنها تشعر بفرحة كبيرة بعد تحقيق لقب كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة ٨٢-٨٠، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

وأبدت كايلا سعادتها بتحقيق لقب كأس مصر للمرة الأولى مع الأهلي، وكذلك عودة البطولة إلى دولاب بطولات الفريق بعد غياب، وأشادت بأداء زميلاتها في اللقاء، خاصة نادين السلعاوي التي سجلت نقطتي الفوز الأخيرتين.

وأكدت المحترفة الأمريكية في صفوف الأهلي أن سبورتنج فريق كبير، وأن المباراة كانت سجالًا بين الفريقين مما جعلها صعبة للغاية، إلا أن لاعبات الأهلي كان لديهن إصرار كبير على تحقيق الفوز.

ووجهت كايلا رسالة لجماهير الأهلي شكرتهم خلالها على دعمهم الدائم للفريق، ووعدتهم بتحقيق المزيد من البطولات في الفترات القادمة.

وقالت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق أن لقب كأس مصر الأقرب إلى قلبها منذ عودتها إلى صفوف الفريق مطلع هذا الموسم، مشيرة إلى أن الفريق خاض مباراة قوية، على المستوى الهجومي والدفاعي أمام منافس قوي بحجم سبورتنج الذي يضم العديد من العناصر المتميزة.

وأشارت إلى أن فريق الأهلي لديه رغبة قوية في الفوز بكل البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد جماهير النادي.

وتابعت لاعبة الأهلي أن المساهمة في تحقيق بطولة الكأس أمر جيد، وهذا هو هدفها منذ الانتقال إلى صفوف الأهلي، وهو الظهور بشكل قوي، والتربع على منصات التتويج المحلية والقارية.

واختتمت نادين تصريحاتها بالتأكيد أن سر تفوق الأهلي في الفترة الأخيرة هو الروح العالية داخل الفريق، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز الفني، من خلال إعداد لاعبات الفريق وتجهيزهن بشكل فني وبدني مميز.

وكانت نادين السلعاوي صاحبة نقطتي الفوز في الثواني الأخيرة من زمن الوقت الإضافي للمباراة والفوز بكأس مصر بعد غياب عن دولاب بطولات النادي آخر نسختين.