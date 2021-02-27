الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل 0-0 مع هيلاس فيرونا في الشوط الأول

تعادل يوفنتوس سلبيا مع نادي هيلاس فيرونا في المباراة التي تقام على ملعب مارك انتونيو بينتجودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

بدأ مدرب يوفينتوس، ولاعبه الأسطوري السابق، أندريا بيرلو، تشكيلة فريقه بصفوف مكتملة .

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى، تشيزني

خط الدفاع، ديميرال، دي ليخت، اليكس اندرو

خط الوسط، رابيو ،كييزا، ارون رامزي، بينتانكور، بيرنارديسكي

هجوم، ديان كولوسيفسكس، كريستيانو رونالدو.

وسيطر يوفنتوس على مجريات الشوط الأول ولكن دون تمكنه من التسجيل.

وسدد رونالدو ثلاث تسديدات خطيرة على مرمى فيرونا لكن الحارس تمكن منهم.

حصل يوفينتوس على بطاقتين صفراء من نصيب لاعب الوسط أرون رامسي، والمدافع دي ليخت.

جاء الاستحواذ من نصيب يوفينتوس بنسبة 53%، وسجل 8 تسديدات على المرمى مقابل ثلاثة فقط لفيرونا. يخوض يوفنتوس المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، ويسعى البيانكونيري للخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة الضغط على إنتر ميلان صاحب الصدارة. في المقابل يأتي هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ويريد الفريق تحقيق نتيجة إيجابية، للاستمرار في المنطقة الدافئة.