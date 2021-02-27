أخبار الرياضة .. كهربا يكسر حاجز كورونا .. مصطفى محمد يواصل التألق .. محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول .. تريزيجيه يقترب من الرحيل

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

تجاهل النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الإجراءات الإحترازية ضد كورونا، ودخل في وصلة رقص بالشماريخ في حفل زفاف أحد أصدقائه.

واصل مصطفي محمد، تألقه مع فريقه جالاتا سراي التركي بعد قيادة فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

أكد شاني ايرلند الصحفي بموقع برمنجهام ميل المقرب من نادي أستون فيلا، أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، بات قريبا من الرحيل عن صفوف الفيلانز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقق برشلونة فوزا مهما على إشبيلية، بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري، على ضم 4 حراس مرمى لمعسكر الفراعنة في معسكر مارس المقبل لمواجهتى كينيا وجزر القمر ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم، السبت، عن الرواتب الأسبوعية للاعبي ليفربول في الموسم الحالي، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الأولى.