ساسي يستعيد ذكرياته مع نسور قرطاج في مونديال روسيا 2018

استعاد الدولي التونسى فرجانى ساسي، نجم نادي الزمالك، ذكريات مشاركته مع منتخب نسور قرطاج في كأس العالم "روسيا 2018". ونشر ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة من احدي مبارياته مع منتخب تونس وعلق قائلا "رميها مرة أخرى إلى إحدى ذكرياتي المفضلة ... ⚽️????????". ويلتقي الزمالك الإثنين المقبل مع وادي دجلة في السابعة والنصف على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري العام.

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