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الخطيب يهنئ سيدات سلة الأهلي على كأس مصر.. ويشيد بالأداء المتميز

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة الجهاز الفني ولاعبات الفريق الأول لكرة السلة بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر. 

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للفريق والروح العالية للاعبات الأهلي، وإصرارهن على إحراز الفوز والتتويج بكأس البطولة.

وأكد تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبات على مدار مشوار البطولة، وتقديمهن أداءً متميزًا وتحقيق نتائج تلبي طموحات الأهلي وجماهيره.

وأشار إلى أن الفوز ببطولة الكأس يعتبر خطوة طيبة، ولكن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد جماهير الأهلي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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