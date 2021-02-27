الخطيب يهنئ سيدات سلة الأهلي على كأس مصر.. ويشيد بالأداء المتميز

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة الجهاز الفني ولاعبات الفريق الأول لكرة السلة بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر.
وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للفريق والروح العالية للاعبات الأهلي، وإصرارهن على إحراز الفوز والتتويج بكأس البطولة.
وأكد تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبات على مدار مشوار البطولة، وتقديمهن أداءً متميزًا وتحقيق نتائج تلبي طموحات الأهلي وجماهيره.
وأشار إلى أن الفوز ببطولة الكأس يعتبر خطوة طيبة، ولكن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد جماهير الأهلي.
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