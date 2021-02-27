أخبار النادي الأهلي.. ظهور وجه جديد في التتش.. وعودة حسين الشحات للقائمة الرسمية

يقدم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا، أداء مبهرا مع فريقه الحالي الذي يقدم مستوى مميزا في ظهوره الأول بالدوري الممتاز.

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع ‏الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذي اقيم اليوم على ملعب التتش.‏

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

خطف إياد بانون نجل المغربي بدر بانون ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ، الأجواء في إستاد مختار التتش اليوم.