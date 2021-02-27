إفراج.. حارس الزمالك يعود للمشاركة بفرمان باتشيكو

حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، علي تقديم وعد الي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بالحصول على فرصة المشاركة مع الزمالك خلال المباريات المقبلة.

وأبلغ المدرب الفني عواد أنه تقرر مشاركته خلال مباريات الزمالك في بطولة كأس مصر، على أن تكون أولى هذه المشاركات في مباراة حرس الحدود.

ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود يوم 14 إبريل المقبل، بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي ذلك بعدما أبدى اللاعب استيائه بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك خلال أي مباراة رسمية لأكثر من عام كامل.

وكانت آخر مشاركات عواد مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش بالموسم الماضي بتاريخ 16 ديسمبر 2019، حيث انتهى اللقاء بثلاثية لصالح الفريق العسكري، ووقتها قرر

الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وضعه على مقاعد البدلاء والاعتماد على محمد أبوجبل بدلًا منه.