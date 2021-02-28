تأكد غياب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن مواجهة أسوان غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر بسبب إصابته بفيروس كورونا . ويقود الفريق خلال المباراة امير عزمي مجاهد المدرب العام ويعاونه كلا من وائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يبعد خالد جلال عن قيادة البنك الأهلي في مواجهة أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.