محمد إبراهيم: كل الإمكانيات مسخرة لتألق اللاعبين داخل سيراميكا كليوباترا

قال محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا ، إن الروح المعنوية ورغبة مسئولي مجلس الإدارة في إثبات تواجدهم سبب انضمامي لصفوف الفريق. وقال محمد إبراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "بعد اقتناعي بطموح سيراميكا كليوباترا وهدفهم فضلت الانتقال إلى صفوف الفريق. وتابع: "مفاوضتي مع سيراميكا كليوباترا لم تستغرق أكثر من 24 ساعة والتعامل مع اللاعبين يتم باحترافية". وأشار محمد إبراهيم إلى توفير متطلبات اللاعبين والجهاز الفني من قبل مجلس إدارة النادي قائلا: "كل الإمكانيات مسخرة لتألق اللاعبين في سيراميكا كليوباترا". وأتم: "كافة فرق الدوري المصري تعمل حساب لسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري". وأكد محمد إبراهيم انه مازال يمتلك الكثير من أجل تلبية طموحات ومتطلبات سيراميكا كليوباترا في ظل رغبته في المنافسة على كافة البطولات".

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