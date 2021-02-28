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عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب هدافي الدوري السعودي لكرة القدم مع الجولة ال21 من جولات كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، حيث يشهد الدوري السعودي منافسة قوية بين أكثر من لاعب من أجل نيل لقب هداف البطولة وسط منافسة كذلك على مستوى الفرق وتفوق واضح لفريق الشباب السعودي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

يتصدر اللاعب فاييو أيرو، لاعب نادي الباطن السعودي ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 14 هدف في البطولة، بينما يأتي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي في المركز الثاني على مستوى الهدافين بنفس الرصيد من الأهداف، ويحتل كريستيان جوانكا المركز الثالث برصيد 13 نقطة لصالح هجوم الشباب السعودي، بينما يأتي لاعب الفيصلي السعودي جوليو تافاريس في المركز الرابع برصيد 12 هدف.

ويأتي روماريو ريكاردو دا سيلفا، مهاجم الاتحاد السعودي في المركز الخامس برصيد 11 هدف، ويحل كارلوس ستراندييرج، مهاجم أبها في المركز السادس برصيد 11 هدف هو الأخر، ويأتي حسن محمد العمري في المركز السابع برصيد 11 هدف لصالح هجوم القادسية السعودي.

ترتيب الدوري السعودي

يذكر أن الدوري السعودي يشهد منافسة قوية على مستوى الفرق، خاصة في ظل تقدم الشباب السعودي برصيد 41 نقطة ومتقدما بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه وهو الهلال السعودي وست نقاط عن الأهلي وتسع نقاط عن الإتحاد السعودي، ويقدم الشباب السعودي مستويات قوية في مسابقة الدوري السعودي هذا العام ويسعى الفرق للفوز بالبطولة من أجل المشاركة في البطولة الأسيوية ومن أجل كتابة التاريخ لعشاق فريق الشباب في ظل سيطرة كبيرة من جانب الهلال على بطولة الدوري السعودي للمحترفين وسط توقعات بأن تكون المباريات القادمة صعبة للشباب السعودي.

تقارب في نتائج المباريات بالدوري السعودي

وعلى مستوى نتائج المباريات في الجولة الحادية والعشرون، نجح الباطن في الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة، في المقابل واصل التعاون السعودي تألقه بعد الفوز الذي حققه على الاتفاق برصيد ثلاثة أهداف هو الأخر، ويواصل التعاون السعودي العروض الرائعة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، خاصة وأن التعاون يحتل المركز الخامس ويسعى للدخول في دائرة الكبار في الدوري السعودي مع كلا من الشباب والهلال والأهلي والإتحاد تحت قيادة باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك المصري.