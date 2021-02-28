نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السوبر الأفريقي، بعد الفوز في مباراة النهائي بدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، حيث كانت أول مباراة نهائية في دوري أبطال أفريقيا في تاريخ الكرة المصرية تجمع بين فرقتين مصريتين، فكان أول نهائي ديربي محلي على الاستاد المحلي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين مُقابل هدف وحيد، حيث بدأ التهديف في الدقيقة الخامسة من جانب لاعبي القلعة الحمراء بأقدام عمرو السولية، ثم احرز شيكابالا هدف التعادل، ومابين فُرص ضائعة هنا وهناك من جانب الفرقتين، شاءت الأقدار أن تنتهي المباراة بختم الأهلي، بعدما أحرز اللاعب مُحمد مجدي قفشة هدف صاروخي في الوقت القاتل من المباراة، لتنتهي لصالح النادي الاهلي ليتوج بكأس دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان والقنوات الناقلة

موعد مباراة السوبر الأفريقي 2021

يُعد النادي الأهلي هو النادي الأفريقي الوحيد الأكثر حصولاً على عدد البطولات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وفي الموسم ذاته فاز نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية على حساب نادي بيراميدز بهدف دون رد، ويلتقي بطل دوري أبطال أفريقيا مع بطل الكونفدرالية في السوبر الأفريقي، هذا وقد أعلنت مصادر مُطلعة داخل مقر الاتحاد الأفريقي الكاف بأنه تم تحديد موعد السوبر الأفريقي في الثامن والعشرين من شهر مايو المُقبل الذي سوف يُقام في دولة قطر، فمن المعروف أن النادي الأهلي لديه خمس بطولات من السوبر الأفريقي، وأكثر نادي افريقي وعربي شارك في كأس العالم للأندية، مُحققاً مرتين منهم في عامي 2006 و2021 المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي في قطر

سوف يتم إذاعة مباراة السوبر الأفريقي بين النادي الاهلي ونادي نهضة بركان المغربي على مجموعة قنوات بين سبورت، بعد حصولها على حقوق بث مباراة السوبر الأفريقي بشكل حصري.