نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفتح اليوم والقنوات الناقلة KSA SPORTS وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستكمل مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي التي انطلقت بالأمس وشهدت مباريات قوية تمكن فيها فريق الباطن من تحقيق الفوز ضد الوحدة بثلاثية دون رد، وحقق فريق التعاون انتصار كبير ضد الاتفاق بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الفيصلي انتصار ثمين أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد ليفقد الأهلي ثلاث نقاط هامة ويتيح فرصة جيدة لحامل اللقب الهلال لتوسعة الفارق معه إلى أربع نقاط، ويأمل الهلال في تحقيق الفوز للاستفادة من تلك الخسارة آملا في تعثر متصدر الترتيب الشباب، حيث يقام موعد مباراة الشباب وضمك اليوم في نفس الجولة التي يلتقي فيها فريق الاتحاد أيضا مع القادسية، وأبها مع النصر في أهم المباريات التي تتضمن موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في السادسة وثلث مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يخرج لملاقاة الفتح في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية ضد النصر بهدف دون رد ليفقد ثلاث نقاط هامة وسعت الفارق بينه وبين الشباب المتصدر إلى خمس نقاط، ويأمل رفاق غوميز في تحقيق الفوز ضد الفتح للعودة للمسار الصحح من جهة، وللأخذ بالثأر من خسارته ضد الفتح مؤخرا في المباراة التي جمعتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين بالدور الثاني، وانتهت بفوز الفتح بهدفين دون رد عن طريق مراد باتنا، وسفيان بن دبكة ليودع الزعيم البطولة التي يحمل لقبها.

فريق الفتح يأمل في تحقيق الفوز ضد حامل اللقب للعودة للمسار الصحيح مرة أخرى بعد أن حاد عنه بالخسارة في آخر مبارياته في الدوري السعودي أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وتقدم فيها توفيق بوحميد أولا للفتح قبل أن يتعادل المغربي وليد أزارو للاتفاق بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين، ثم تقدم تي فريدي للفتح من ركلة جزاء قبل أن يعادل محمد مرزوق الكويكبي النتيجة للاتفاق الذي اقتنص الفوز بهدف ثالث سجله التونسي نعيم السليتي.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم

6:20 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

7:30 توقيت عمان، والامارات.

6:30 توقيت مصر، وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفتح