نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب وضمك والقنوات الناقلة Ksa sports وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مباراة الشباب ضد ضمك غدا الأحد الموافق 28 فبراير 2021 ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين التي انطلقت السبت، وتشهد الأحد العديد من المباريات القوية في أهمها يلتقي فريق الهلال حامل اللقب المتواجد حاليا في المركز الثاني في جدول الترتيب مع فريق الفتح، ويلعب الاتحاد صاحب المركز الرابع مباراة صعبة مع القادسية المتواجد في المركز السادس، ويلعب النصر المنتشي بانتصاره الثمين ضد الهلال في الجولة الماضية ضد أبها، بالإضافة إلى موعد مباراة الشباب وضمك التي تنطلق في الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل فيها الشباب تكرار انتصاره أمام ضمك كما كان الحال ذهابا في الجولة السادسة حين فاز بهدفين سجلهما نواف العابد، وتركي العمار مقابل هدف سجله إبراهيم الشنيجي.

الشباب يخرج لمواجهة ضمك ساعيا لتحقيق فوز يواصل به الانتصارات التي عاد إليها سريعا بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية ضد الفتح على ملعبه بهدف وحيد سجله هداف الفريق جوانكا مقابل هدفين سجلهما كلا من كويفا وتي فريدي، قبل أن يتمكن من دك شباك ضيفه الأهلي في الجولة الماضية بثلاثية دون رد سجلها كلا من أحمد شراحيلي، ندياي، وجوانكا ليقتنص الفريق ثلاث نقاط هامة يحافظ بها على الصدارة، ويوسع فارق النقاط مع منافسيه الهلال والأهلي مستفيدا بتعثر الهلال بالخسارة أمام النصر بهدف دون رد ليتسع الفارق بينهما إلى خمس نقاط، وإلى ست نقاط مع الأهلي، ويعود الشباب لمسار الانتصارات بعد أن قطع الفتح مسار دام أربع مباريات على التوالي.

فريق ضمك يأمل في الخروج بأفضل النتائج الإيجابية من مباراته أمام متصدر الترتيب في ظل الموقف المتأزم للفريق حاليا في الدوري السعودي الذي تأهل للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب طويل الموسم الماضي، ولكنه مهدد هذا الموسم بالهبوط من جديد إلى القسم الثاني في ظل تواجده في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة جمعها من خوض 20 مباراة حقق فيها الفوز في أربع مباريات، والتعادل في خمس مباريات، وخسارة 11 مباراة.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

أتاح فريق الاهلي فرصة جيدة لفريق الشباب لتوسعة الفارق معه من جديد بعد أن تلقى الخسارة في نفس الجولة أمام فريق الفيصلي بهدفين مقابل هدف وحيد ليفقد ثلاث نقاط هامة سترفع فارق النقاط بينه وبين الشباب إلى تسع نقاط بدلا من ست نقاط حالية، كما يأمل فريق الشباب في تعثر منافسه الهلال حامل اللقب اليوم أيضا، حيث يقام موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في نفس الجولة، ويتواجد الهلال حاليا في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن الشباب المتصدر.

موعد مباراة الشباب وضمك

4:05 توقيت مكة المكرمة، والعراق، والبحرين.

5:05 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد ضمك