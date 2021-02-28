المحمدي يحتفل بفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد

احتفل أحمد المحمدي لاعب استون فيلا الإنجليزي بفوز فريقه على فريق ليدز يونايتد في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي.



ونشر أحمد المحمدي عبر حسابه على إنستجرام مجموعة من الصورة له من اللقاء وعلق عليها: "فوز كبير وورقة نظيفة الليلة".





وحقق فريق أستون فيلا، فوزًا هامًا على ليدز بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل أستون فيلا ضد ليدز يونايتد، تواجد اللاعب المصرى أحمد المحمدى الذى شارك في المباراة كاملة وحصل على البطاقة الصفراء فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن ليدز يونايتد الذي يتواجد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بينما يعتلي مانشستر سيتي قمة ترتيب البريميرليج برصيد 62 نقطة.