رد الإعلامي كريم خطاب المذيع بقناة تايم اسبورت على تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد وتغيير شكله والذي يرجع لمرضه.
وكتب كريم خطاب عبر حسابه على تويتر: "لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد .. أحب أقولكم أنى باخد كورتيزون بقالى أكتر من ٧ شهور بعد أزمة صحية كبيرة.. وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه".
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه: "ربنا يديلك الصحة يا كيمو وشكلك برنس كالعادة والله " و" كده كده برنس يا كيمو ربنا يديلك الصحه يا فنان" و " ألف سلامة عليك يا كريم ان شاء الله تبقى زي الفل ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم خطاب بعد تعرضه للتنمر: كنت مريض وباخد كورتيزون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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