كريم خطاب بعد تعرضه للتنمر: كنت مريض وباخد كورتيزون

رد الإعلامي كريم خطاب المذيع بقناة تايم اسبورت على تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد وتغيير شكله والذي يرجع لمرضه.



وكتب كريم خطاب عبر حسابه على تويتر: "لكل الناس اللى بعتتلى كلام بايخ أو فيه سخرية من شكلى اللى متغير أو وزنى اللى زايد .. أحب أقولكم أنى باخد كورتيزون بقالى أكتر من ٧ شهور بعد أزمة صحية كبيرة.. وطبعا شكرا لكل واحد بيدعيلى من قلبه".



وانهالت عليه التعليقات من متابعيه: "‏‎ربنا يديلك الصحة يا كيمو وشكلك برنس كالعادة والله " و" ‏‎كده كده برنس يا كيمو ربنا يديلك الصحه يا فنان" و " ‏‎ألف سلامة عليك يا كريم ان شاء الله تبقى زي الفل ".