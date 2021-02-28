نسيان الخلافات.. وليد صلاح يوجه رسالة لـ البدري بشأن قائمة المنتخب

وأكد وليد صلاح الدين في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الدوري المصري يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الايسر، واختيار لاعب في مركز الظهير الايمن ليؤدي دور ليس دوره أمر غير مقبول.
وأضاف أن المنتخب لابد وأن يضم أفضل اللاعبين في جميع المراكز، مطالبا البدري بنسيان اي خلافات بينه وبين اي مؤسسه او اشخاص والتعامل باحترافية.
وتابع أن أحمد فتوح لاعب الزمالك يعد أفضل ظهير ايسر في الدوري المصري وقدم مستويات رائعة مع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن القائمة لابد وأن تضم بدائل على قدر من الاحترافية.
وأضاف أن التشكيل الأنسب للمنتخب خلال المباريات المقبلة هو: "الشناوي في حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف وحجازي ومحمد هاني والسولية وطارق حامد وأفشة ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".
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