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نسيان الخلافات.. وليد صلاح يوجه رسالة لـ البدري بشأن قائمة المنتخب

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وجه وليد صلاح الدين لاعب الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشأن قائمة مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الـ 5 والـ 6 من التصفيات المؤهله لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

وأكد وليد صلاح الدين في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الدوري المصري يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الايسر، واختيار لاعب في مركز الظهير الايمن ليؤدي دور ليس دوره أمر غير مقبول. 

وأضاف أن المنتخب لابد وأن يضم أفضل اللاعبين في جميع المراكز، مطالبا البدري بنسيان اي خلافات بينه وبين اي مؤسسه او اشخاص والتعامل باحترافية. 

وتابع أن أحمد فتوح لاعب الزمالك يعد أفضل ظهير ايسر في الدوري المصري وقدم مستويات رائعة مع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن القائمة لابد وأن تضم بدائل على قدر من الاحترافية.

وأضاف أن التشكيل الأنسب للمنتخب خلال المباريات المقبلة هو: "الشناوي في حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف وحجازي ومحمد هاني والسولية وطارق حامد وأفشة ومحمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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