رجب بكار: إدارة بيراميدز سبب تراجع النتائج.. والزمالك سيفوز بالدوري

كشف رجب بكار لاعب فريق سيراميكا كليوباترا عن طموحه خلال الفترة المقبله، مؤكدا انه يسعى لأن ينضم لـ قائمة المنتخب الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية.
وأكد رجب بكار في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن منافسه الأول في المنتخب هو محمد هاني لاعب الأهلي، ولكنه يسعى بكل قوة للانضمام للمنتخب بتقديم مستويات جيدة مع فريقه الحالي.
وأضاف أن هناك عددا من اللاعبين المميزين في مركزه مثل كريم العراقي وكريم فؤاد، مؤكدا أن فريق بيراميدز يعاني في الدوري المصري ولكنه يمتلك مجموعه من افضل اللاعبين لذلك فالفريق قادر على العودة للمنافسة بشكل قوي، مشددا ان الإدارة هي السر وراء تراجع نتائج الفريق بسبب خلافات اللاعبين.
وتابع أحمد ياسر ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لاعب مميز للغاية، مضيفا أن قرار الأهلي بإعارته أمر مثير للدهشة.
وعن الفريق الأقرب للتتويج بالدوري قال ان الزمالك الأقرب لما يملكه من لاعبين مميزين على الرغم من رحيل مصطفي محمد إلى جالاتا سراي التركي.
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