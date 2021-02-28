محلل رياضي تونسي يحسم الجدل حول حضور جماهير مباراة الزمالك والترجي

كشف التونسي حاتم قزبار المحلل الرياضي كواليس استعدادات لمباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها 6 مارس المقبل.
وأكد حاتم قزبار في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن المباراة ستقام وفق الإجراءات الاحترازية خوفا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المباراة ستقام بدون جمهور.
وأضاف أن تونس ملتزمة تماما بـ الاجراءات الاحترازيه خوفا من فيروس كورونا، موضحا أن الترجي يستعد جيدا لمباراة الزمالك، ودعم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية أبرزهم مهاجم غاني.
واستنكر قزبار غياب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك عن التشكيل الأساسي للفريق، قائلا أنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعة.
وتقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد، لإجراءات المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة الترجي، قبل سفر الفريق الأبيض إلى تونس الأربعاء المقبل استعدادا لخوض المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 6 مارس.
وكان من المفترض أن تتم إجراءات المسحة الطبية يوم الإثنين أي قبل سفر الزمالك إلى تونس بـ 48 ساعة، ولكن نظرًا لارتباط الزمالك بخوض مباراة وادي دجلة في نفس اليوم، تقرر أن يكون موعد المسحة الأحد بدلًا من الإثنين.
ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين على ستاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري العام.
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