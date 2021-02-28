جاستون سيرينو يوجه رسالة لـ ميسي

وجه جاستون سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب الأفريقي رسالة ليونيل ميسي لاعب برشلونة بعد تالقة اليوم أمام فريق إشبيلية الإسباني.



ونشر سيرينو المهاجم الذي يسعى الأهلي لضمه صورة له مع ميسي وعلق عليها: "انت اكبر فخر لي اسأل الله ان يستمر في منحك القوة والحياة والاستمرار في اللعب".



وحقق برشلونة فوزا مهما على إشبيلية، بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.



وسجل عثمان ديمبلي جناح البرسا الهدف الأول عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وسيطر برشلونة على أغلب فترات الشوط الأول، بينما ظل إشبيلية منكمشا ومتحفظا في نصف ملعبه.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة بحثه عن الهدف وكان له ما أراد عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 85.



ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل من البرسا، بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 48 في المركز الرابع.