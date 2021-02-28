انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري المصري .. مباريات الأسبوع 14 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الكثيرين موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، ببطولة الدوري المصري الممتاز الأسبوع الرابع عشر، ويلتقى الفارس الأبيض مع دجلة بإستاد السلام، ويسعي نادي الزمالك لحصد الثلاث نقاط للحفاظ علي المركز الأول، بينما يخوض نادي وادي دجلة المباراة تحت شعار “النقطة تساوي وذنها ذهب”، حيث يحتل المركز الأخير بالمسابقة ويسعي لتحسين مركزه بالدوري .

وقام البرتغالي “جيمي باتشيكو” بإعطاء راحة لمعظم اللاعبين، اليوم السبت وإكتفي بتدريبات الجيمنزيوم، بالإضافة إلي قيام مدرب أحمال الزمالك “بيدرو” بوضع برنامج تأهيل بدني مكثف لجميع لاعبي الفريق، وذلك إستعداداً لمباراة الزمالك ووادي دجلة .

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

نعرض عليكم موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، أحد مباريات الأسبوع 14 بالدوري المصري الممتاز موسم 2020/2021، وتقام المباراة يوم الأثنين 1 مارس 2021، الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت القاهرة، علي ستاد السلام.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما نادي وادي دجلة بالمركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

وحرص كابتن أشرف قاسم وكابتن عبدالحليم علي، وذلك قبل موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، بعقد جلسة مغلقة مع لاعبي الفريق، وأنهم يجب أن يحافظوا علي تقدمهم، وأن المرحلة الحالية مهمة جداً في مصير الفريق للمنافسة علي بطولة الدوري المصري .

وأكمل قاسم أنه يجب مواصلة الإنتصارات، وأنه يجب الحصول علي الثلاث نقاط من وادي دجلة، وإغلاق الحديث عن المباريات الإفريقية مؤقتا .