وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق الدعم لمصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركي بعد تألقه في مباراة أمس واحرازه هدفين ليصل لهدفه السادس بالدوري التركي في ٦ مباريات فقط.
ونشر شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لـ مصطفى محمد وعلق عليها: "هايل يا مصطفي ربنا يحميك ".
وواصل مصطفى محمد، تألقه مع فريقه جالاتا سراي التركي بعد قيادة فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .
وارتفع رصيد مصطفي محمد إلي 6 أهداف من 6 مباريات منذ وصوله لفريق جالاتا سراي، الأمر الذي جعل فاتح تريم مدرب فريقه يعتمد عليه بدلا من النمر الكولومبي راداميل فالكاو.
وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات على تويتر، فأن مصطفى محمد أصبح ثانى لاعب فى جالاتا سراى هذا الموسم يسجل هدفين على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.
كما يعتبر مصطفى محمد ثانى لاعب فى جالاتا سراى يصل إلى 5 أهداف فى الدوري التركي بعدد مباريات أقل منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبى جوميز بنفس عدد الأهداف فى 4 مباريات خلال موسم 2007 - 2008.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير لـ مصطفى محمد: هايل.. ربنا يحميك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.