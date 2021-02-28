أبوجريشة: لا توجد عداوة مع الأهلي للعب مباراتنا خارج الإسماعيلية

قال علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي إنه يتعجب من خوض مباراة فريقه أمام النادي الأهلي باستاد الإسكندرية بدلا من استاد الإسماعيلية .

وقال أبوجريشة في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس": لا توجد عداوة مع الأهلي للعب مباراته مع الدراويش خارج الإسماعيلية في الدوري واستاد الإسكندرية الأقرب لإستضافة اللقاء. وأضاف أبوجريشة أن احتياجات الجهاز الفني يتم تحديدها نهاية الموسم الجاري، متابعا :"هدفنا في الوقت الحالي هو الخروج من الكبوة ومؤخرة الدوري المصري . واوصل:" الإسماعيلي يعاني من كثرة الغيابات وننتظر عودة المصابين"، موجها الشكر للجماهير على مساندة اللاعبين خلال الفترة الحالية على الرغم من تراجع النتائح.

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