المقاولون العرب يحسم الجدل حول رحيل عماد النحاس ويهاجم اتحاد الكرة

أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن قرارات اتحاد الكرة متضاربة و غير مفهومة ، خلال الفترة الحالية.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten: اتحاد الكرة حائر في قراراته ، فبعد اقتراح عودة التعاقد مع حراس المرمى الأجانب ، تراجعوا في ذلك ، بالإضافة إلى التفكير في إلغاء تقنية ال var ثم التراجع.

واضاف عادل : منع الحراس الأجانب قرار صائب وأضاف للكرة المصرية الكثير ، فظهر العديد من الحراس المميزين في الدوري المصري الممتاز مثل محمد الشناوي و محمد ابو جبل و محمود جاد و غيرهم ، كما أتمنى تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 3 بدلًا من 5 ، فالأندية تعاني من ندرة المهاجمين في الفترة الحالية ، وجميع رءوس الحربة المميزين أجانب حتى في الدوري الممتاز ب.