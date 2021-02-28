المقاولون العرب يحسم الجدل حول رحيل عماد النحاس ويهاجم اتحاد الكرة

أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن قرارات اتحاد الكرة متضاربة و غير مفهومة ، خلال الفترة الحالية.
وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten: اتحاد الكرة حائر في قراراته ، فبعد اقتراح عودة التعاقد مع حراس المرمى الأجانب ، تراجعوا في ذلك ، بالإضافة إلى التفكير في إلغاء تقنية ال var ثم التراجع.
واضاف عادل : منع الحراس الأجانب قرار صائب وأضاف للكرة المصرية الكثير ، فظهر العديد من الحراس المميزين في الدوري المصري الممتاز مثل محمد الشناوي و محمد ابو جبل و محمود جاد و غيرهم ، كما أتمنى تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 3 بدلًا من 5 ، فالأندية تعاني من ندرة المهاجمين في الفترة الحالية ، وجميع رءوس الحربة المميزين أجانب حتى في الدوري الممتاز ب.
وأكد فتحي أن الفريق عانى في بداية الموسم الحالي من إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا وهو ما أثر بالسلب على نتائج الفريق .
وأضاف عادل : رفضنا رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس في أكثر من مناسبـة ، كان آخرها عقب الفوز على الجونة 3 – 2 ، وتمسك مجلس الإدارة باستمراره .
واختتم عادل : أعِد الجميع بتحسُن وضع الفريق خلال الفترة المقبلة .
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