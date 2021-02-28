مفاجأة.. مدرب مصرى يرفض انضمام محمد صلاح لقائمة أولمبياد طوكيو

رفض أنور سلامة، مدرب النادي الأهلي السابق، فكرة ضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الي صفوف منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وأكد أنور سلامة في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج على أن محمد صلاح لن يقدم المنتظر منه خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو كما يتخيل البعض.

وشدد أنور سلامة على أن محمد صلاح سيكون حذر أثناء مشاركته في مباريات أولمبياد طوكيو، وذلك خوفًا من التعرض إلى الإصابة التي من الممكن أن تعطله عن مسيرته مع فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وشدد عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي السابق، أنه على شوقي غريب الاكتفاء باللاعبين الذي تأهل بهم إلى أولمبياد طوكيو، خاصة أن 99% منهم يلعبون في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب قائمة أولمبياد طوكيو يوم 30 يونيو المقبل، وتتيح اللائحة أن يضم المنتخب ثلاثة لاعبين كبار.

وتم ترشيح عدد من اللاعبين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية ابرزهم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، طارق حامد، نجم وسط ميدان نادي الزمالك، ومحمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر الأوليمبي، في أولمبياد طوكيو، بعد التتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر نوفمبر 2019.