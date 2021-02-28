ظهير إعلامي.. ميدو يتصدر تويتر بعد تعيينه مستشارا فنيا لـ بيراميدز

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ميدو بعد تعيين أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق مستشارا فنيا لفريق بيراميدز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "ميدو لما كان مدرب و بيدرب محمود علاء حول اللاعب لنادي الزمالك رغم ان الاهلي كان عوزه، الان هيعمل ايه في اي امر مشترك بين الزمالك وبيراميدز هيرجح اكل عيشه ولا إنتمائه".
" ميدو مكسب لبيراميدز ".
"بيراميدز من الآخر محتاجين ظهير إعلامي قوي وفي نفس الوقت يكون واجهه ومش هيلاقوا احسن من ميدو يعمل كدا".
" ميدو أكتر حد بيعرف يشتغل بدماغه وعنده كاريزما هو اللى صنعها لنفسه فى حاجات كتير الراجل اشتغل محلل وادارى ومدرب واعلامى ومهاراته فى كل دا اقل من أقل حد اشتغلهم تخيل بعد 10 سنين ميدو هيفضل يتقال عليه العالمى وصلاح لأ عادى".
وأعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إتمام الاتفاق مع أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني، يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها ميدو خلال مشواره كلاعب ومدرب.
كما تم الاتفاق مع ميدو على أن يكون قائما بأعمال المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بجانب مسئوليته الفنية.
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