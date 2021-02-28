كشف رجب بكار لاعب فريق سيراميكا كليوباترا كواليس حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري البورسعيدي في الدوري المصري، وتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك. وأكد رجب بكار في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أنه كان متخوف من الحصول على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام المصري وأخبر الحكم ابراهيم نور الدين بهذا الامر في بدايه المباراة. وأضاف أنه خلال المباراة حدث التحام بسيط مع لاعب المصري ليفاجأ بابراهيم نور الدين يقترب منه ليرد قائلا " انت حتعمل ايه ده الثالث.. ليضحك الحكم ويخبره بضرورة الانذار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجب بكار عن إيقافه بمباراة سيراميكا والزمالك: أخبرت إبراهيم نور الدين بالإنذار الثالث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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