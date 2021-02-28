قيمة كبيرة.. جماهير الزمالك تطالب الإدارة بسرعة التجديد لـ ساسي

دشنت جماهير نادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جددوا_لساسي_فورا للمطالبة إدارة الفريق بالتجديد التونسي فرجاني ساسي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏التجديد ل ساسي شئ اساسي ‎#جددوا_لساسي_فورا" و " ‏‎#جددوا_لساسي_فورا لقد اضعتم مصطفى فتحي ومصطفى محمد وكل مهاري في الفريق وليس مسموح لكم بمزيد من التخريب".



وقال آخرون "‏الي اللجنة المؤقتة والمعينة لنادي الزمالك هوا حضرتكم قولتوا هتحافظوا على القوائم الرئيسي للفريق ومفيش حاجه حصلت منتظرين ايه لما اللاعب يمشي وبعدين لاعب وسط مختلف تمامًا عن اي لاعب في مركزه #جددوا_لساسي_فورا " و "‏ساسي لاعب قيمة كبيرة لن يتعوض ‎#جددوا_لساسي_فورا".

وكشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، أن فرجاني ساسي النجم الدولي التونسي يطلب الحصول على مليونين و٦٠٠ ألف يورو لتجديد عقده مع النادي مؤكدا أنه رقم ضخم جدا.



وأوضح عيد أن فرجاني لاعب مهم جدا ولكن الرقم المطلوب لتجديد عقده صعب للغاية وسيحدث أزمة في رواتب لاعبي فريق الكرة ولابد من إيجاد حل وسط لتلك المشكلة.



وأكد عيد أن هناك محاولات حاليا لإيجاد حل وسط وساسي يرحب بتجديد عقده مع النادي والاستمرار في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بالجمهور الأبيض.

