مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد X صن داونز – 3:00 ظهرا - beIN SPORT HD 7 الوداد الرياضي X كايزر تشيفز – 6:00 مساء - beIN SPORT HD 7 مواعيد مباريات الدورى الإنجليزي كريستال بالاس X فولهام - 2:00 ظهرا - beIN SPORT HD 2 ليستر سيتي X آرسنال - 2:00 ظهرا -beIN SPORT HD 1 توتنهام هوتسبير X بيرنلي - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2 تشيلسي X مانشستر يونايتد - 6:30 مساءا - beIN SPORT HD 2 شيفيلد يونايتد X ليفربول - 9:15 مساء - beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني سيلتا فيجو X بلد الوليد - 3:00 ظهرا - beIN SPORT HD 3 قاديش X ريال بيتيس - 5:15 - beIN SPORT HD 3 غرناطة X إلتشي - 7:30 مساء - beIN SPORT HD 3 فياريال X أتلتيكو مدريد – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي سامبدوريا X أتلانتا - 1:30 ظهرا - beIN SPORT HD 2 كروتوني X كالياري - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2 أودينيزي X فيورنتينا - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2 انتر ميلان X جنوى - 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 2 نابولي X بينفينتو – 7:00 مساء - beIN SPORT HD 2 روما X ميلان – 9:45 - beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي أنجيه X لانس – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6 لوريان X سانت إيتيان – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6 نيم أولمبيك X نانت –4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6 ستاد ريمس X مونبلييه – 4:00 عصرا - beIN SPORT HD 6 ليل X ستراسبورج – 6:00 مساء - beIN SPORT HD 6 مارسيليا X ليون – 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري أسوان X البنك الأهلي – 2:30 ظهرا - on sport الأهلي X طلائع الجيش – 7:30 مساء - on sport

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