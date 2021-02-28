موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بالدوري الاسبانى

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محمد سياف - ابو ظبي - نعرض عليكم موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، بالدوري الأسباني ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرون، ويسعي النادي الملكي لتحسين موقفه بالدوري، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 52 نقطة فى 24 مباراة، بينما يتصدر الدوري الأسباني نادي أتليتكو مدريد برصيد 55 نقطة في 23 مباراة .

أبرز مواجهات الفريقين

قبل معرفة موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، نعرض عليكم أبرز مواجهات الفريقين وهي كالآتي:

إنتهت المباراة الأخيرة التى جمعت الفريقين بالتعادل السلبي، يوم 20 سبتمبر 2020 .

يوم 21 يونيو 2020 إنتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف .

6 فبراير 2020 ببطولة كأس ملك أسبانيا، وإنتهت المباراة بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف .

نعرض عليكم موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، بالدوري الأسباني ضمن مباريات الأسبوع 25،يوم الأثنين الموافق 1 مارس 2020، وذلك فى تمام الساعة 10مساءاً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءاًَ بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على ملعب ألفريدو دى ستيفانو .

أما عن أخبار النادي الملكي، فنشرت بعض الصحف الاسبانية، أن مفاوضات تجديد عقد فاران لا تسير بشكل جيد حتي الآن، حيث ينتهى عقد اللاعب فى صيف 2022، ويتمسك ريال مدريد بفاران، ولا يسعى النادي لبيع اللاعب، في مقابل زيادة قيمة عقده حيث إنه المرشح لخلافة مدافع وكابتن الفريق سيرخيو راموس .

وكان فاران قد إنضم لريال مدريد، قادماً من نادي لانس الفرنسي مقابل مبلغ 10 ملايين يورو.