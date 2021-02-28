أنور سلامة: الـ VAR ألغى شخصية التحكيم المصري

أكد أنور سلامة، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي السابق، أن تجربة تقنية الفيديو VAR في مصر ألغى من شخصية التحكيم المصري.
وقال أنور سلامة ، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن تقنية الفيديو لها العديد من المميزات وتحافظ على حقوق الفرق بشكل كبير، ولكن التجربة المصرية ينقصها الكثير.
وشدد أنور سلامة ، على أن الحكام المصريين يجب أن يخضعوا للتدريب المكثف على تقنية الفيديو، تجنبًا للأخطاء التي حدثت في المباريات الفترة الماضية.
وأشار أنور سلامة، في تصريحاته إلى أن هناك العديد من الحالات التحكيمية التي يجب على الحكم ان يكون هو صاحب القرار فيها، ولا يحتاج الرجوع إلي تقنية الفيديو.
واختتم:" ما نراه في الوقت الحالي ليس بالتطبيق الصحيح لتقنية الفيديو، فمن الخطأ أن يتم تعطيل اللعب أكثر من مرة لإصدار الحكم في كرة لا تستحق الرجوع إلى تقنية الفيديو، فهذا أدى إلى إلغاء شخصية الحكم والتحكيم المصري".
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