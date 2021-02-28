نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الاحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:
أعلن المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إتمام الاتفاق مع الكابتن أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المستشار الفني للنادي خلال المرحلة المقبلة.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليله المقبله من أجل وضع بعض الحلول للأزمة التي حدثت خلال الساعات الماضيه، بعد وصول خطاب رسمي من الفيفا مطالب بدفع مبلغ 800 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.
كشف التونسي حاتم قزبار المحلل الرياضي كواليس استعدادات لمباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها 6 مارس المقبل.
وجه وليد صلاح الدين لاعب الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بشأن قائمة مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الـ 5 والـ 6 من التصفيات المؤهله لـ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة..اجتماع طارئ في الزمالك لهذا السبب .. رسالة صادمة من نجم الأهلي لـ البدري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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