انطلاق معسكر منتخب 2003 استعدادا للتصفيات الأفريقية

ينطلق اليوم الأحد معسكر منتخب الناشئين مواليد 2003، بقيادة محمود جابر ، على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ، في إطار الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب ، وكأس العالم 2023 في إندونيسيا.

ومن المقرر خوض منتخب فراعنة الناشئين ، بقيادة محمود جابر ، مباراتين وديتين ، مع أندية القسم الثالث ، خلال معسكر المنتخب ، ضمن مرحلة انتقاء اللاعبين ، التي يقوم بها الجهاز الفني.

وكان الجهاز الفني، اختتم التجمع الأول للمنتخب، يوم الخميس الماضي، والذي ضم قرابة 70 لاعبا، تم تقسيمهم على دفعتين، ومكثت كل دفعة 3 أيام خلال المعسكر.

وقرر محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2003 استدعاء 50 لاعبًا جديدا للمعسكر الفراعنة الصغار للخضوع للاختبار والتقييم فى المعسكر التدريبي على الملعب الفرعي بإستاد القاهرة الدولي من أجل الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال المباريات الرسمية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا وكأس العالم 2023 في إندونيسيا.

وانطلق السبت الماضي التجمع التدريبي الأول لمنتخب الناشئين مواليد 2003 تحت قيادة المدير الفني محمود جابر والذي شهد انضمام 30 لاعبا ضمن الدفعة الأولى من اللاعبين الذين جاء اختيارهم للخضوع للاختبار والتقييم كما ضمت الدفعة الثانية وقوامها 30 لاعبًا.