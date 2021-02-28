اليوم.. الزمالك يخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة الترجي

يخضع لاعبو الزمالك، اليوم، الأحد، لمسحة طبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.
ويأتي هذا قبل سفر بعثة الزمالك إلى تونس، الأربعاء المقبل، استعدادا لخوض المباراة المقرر لها يوم السبت الموافق 6 مارس.
وكان من المفترض أن تتم إجراءات المسحة الطبية غدا الإثنين أي قبل سفر الزمالك إلى تونس بـ 48 ساعة.
ولكن نظرًا لارتباط الزمالك بخوض مباراة وادي دجلة في نفس اليوم، تقرر أن يكون موعد المسحة اليوم بدلًا من غدا الإثنين.
ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري العام.
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