إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي عقب تألق أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا

وأجرى أحمد ياسر ريان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا المعار له من النادي الأهلي، جراحة في مرفق اليد، أمس السبت، بأحد مستشفيات القاهرة، ونشر صورة، عبر حسابه على "انستجرام"، بعد خضوعه لعملية جراحية في اليد، قائلا: "الحمدلله".

ونجح أحمد ياسر ريان، في الوصول للهدف السادس له هذا الموسم، بقميص سيراميكا، من أصل 13 مباراة لعبها في الموسم الجاري مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وشارك أحمد ياسر هذا الموسم، في 13 مباراة، في مختلف المسابقات، مقسمة بين 10 مباريات في الدوري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة واحدة في كأس مصر.