المقاولون العرب: فوجئنا باللجنة الثلاثية تطالبنا بـ 3 ملايين جنيه ولا نملك سوى 3 آلاف

قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن النادي فوجئ بخطاب من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد يتضمن ضرورة تسديد ثلاثة ملايين جنيه بشأن إجراء المسحات الطبية الخاصة بمباريات الدوري المصري الممتاز وفقًا للبروتوكول الخاص بفيروس كورونا.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج البريمـو عبر قناة Ten: إتحاد الكرة لم يُبلغنا منذ بداية الموسم بتحمُل تكاليف المسحة الطبية قبل كل مباراة ، فكيف نسدد ثلاثة ملايين جنيهًا ونحن نعاني من أزمة مالية ، حيث أن خزينة النادي لا تحتوى على ثلاثة آلاف جنيه.

وأكمل عادل : أتمنى تطبيق دوري المحترفين خلال المرحلة المقبلة.

ما عن صفقة سيف الدين الجزيري فأكد محمد عادل أن اللاعب تلقى ثلاثة عروض في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لكنه فضَل الانتقال إلى الزمالك.

وأضافَ عادل : الجزيري فَضَلَ الانتقال إلى الزمالك مباشرةً فور وصول عرض رسمي، والمفاوضات مع مجلس إدارة الفريق الأبيض لم تستغرق سوى 10 دقائق.