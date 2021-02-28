ويدخل ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز لمطاردة إنتر على الصدارة، بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري.
وفشل ميلان في تحقيق الفوز آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، حيث خسر من سبيزيا 2 - 0، ومن إنتر ميلان 3 - 0.
في المقابل يطمح يتسلح روما بعامل الأرض لتحقيق الفوز على الروسونيري في مباراة اليوم، والتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا.
كانت مباراة الدور الأول بين ميلان وروما انتهت بالتعادل الإيجابي 3 - 3.
ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، خلف إنتر ميلان المتصدر بـ 53 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الرابع بـ 44 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.