أرسنال يسعى للثأر من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفا على نظيره ليستر سيتي اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرا، على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني للعودة إلى طريق الانتصارات بالثأر من ليستر سيتي وتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم.

كان أرسنال خسر أمام ليستر سيتي بهدف دون رد في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

في المقابل، يطمح ليستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف وصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا من مانشستر يونايتد.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أرسنال في المركز الـ 11 بـ 43 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس مع فولهام، توتنهام مع بيرنلي، تشيلسي مع مانشستر يونايتد، شيفيلد مع ليفربول.