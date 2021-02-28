الأهلي يعود للمواجهات المحلية أمام طلائع الجيش في الدوري

تنطلق مساء اليوم الأحد مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة " أون تايم سبورت".

ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة من جديد للمنافسة على صدارة الدورى الممتاز بعد غياب طويل بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ودورى أبطال أفريقيا.

علي جانب آخر يحاول فريق طلائع الجيش تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام صاحب برونزية العالم بعد سقوطه في عدد كبير من الخسائر والتعادلات.

وفشل طلائع الجيش في تحقيق أي انتصار بالدوري منذ 28 يناير الماضي عندما حقق الفوز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

ويحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعها من تسع مباريات،وبفارق ثمان نقاط عن الزمالك المتصدر بعدما لعب 12 مواجهة ، وجاء طلائع الجيش في المركز 14 في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.