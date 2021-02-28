الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان في مهمة تأمين الصدارة أمام جنوى

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره جنوى اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعه بعد سحق إيه سي ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.

في المقابل يطمح جنوى في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان للاقتراب من منطقة وسط الجدول.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 12بـ 26 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، سامبدوريا مع أتلانتا، كروتوني مع كالياري، أودينيزي مع فيورنتينا، نابولي مع بينفينتو، روما مع ميلان.