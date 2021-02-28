ويدخل إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعه بعد سحق إيه سي ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.
ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.
في المقابل يطمح جنوى في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميلان للاقتراب من منطقة وسط الجدول.
ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 12بـ 26 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، سامبدوريا مع أتلانتا، كروتوني مع كالياري، أودينيزي مع فيورنتينا، نابولي مع بينفينتو، روما مع ميلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان في مهمة تأمين الصدارة أمام جنوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.