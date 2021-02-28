تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباراتي الدورى الممتاز اليوم الأحد. جاءت الأطقم التحكيمية على النحو الآتي: مباراة الأهلي وطلائع الجيش محمود البنا حكما للساحة على أن يعاونه ثنائى المساعدين هانى عبدالفتاح ورضا جبر وحكما رابعا عباس حسن وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده مصطفى عثمان. مباراة أسوان والبنك الأهلي محمود بسيوني حكما للساحة ويساعده الثنائى خالد السيد ومحمد مجدى وحكما رابعا محمد على كامل وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده حسنى سلطان

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